Eurolega, c'è Milano ma ci sono anche due derby

Dalle 18 in poi si giocano ben sei incontri per l’Eurolega, torneo giunto alla seconda giornata. A chiudere il programma la sfida tra Olimpia Miano e i francesi del Villeurbanne: pronostico chiuso con i biancorossi di Ettore Messina che non dovrebbero avere alcun problema nello sbrigare la pratica. In precedenza due derby, uno dei quali è tra i più sentiti del pianeta: Panathinaikos-Olympiacos, gara che promette sempre tensione – visto lo scarso amore, mettiamola così, tra le due società greche – e che vede come favoriti i biancorossi. Azzarderemmo anche un punteggio basso. E, comunque, in bocca al lupo agli arbitri.

L’altra sfida tra connazionali è quella che metterà di fronte l’Alba Berlino al Bayern Monaco: sarà molto dura per gli uomini di Andrea Trinchieri, che rischiano seriamente di perdere la seconda gara di fila dopo quella con Milano.

A San Pietroburgo e Mosca difficilmente il fattore campo sarà rispettato (Barcellona e Zalgiris hanno qualcosa in più) ma il Khimki può fare lo sgambetto ai lituani. Occhio. Per chiudere, la Stella Rossa ospita il Baskonia nel match sulla carta più equilibrato del lotto. Il colpaccio dei baschi, però, non ci sorprenderebbe.

OPTA | 09-10-2020 12:10