Euro-sabato con gente che ha fame di gol

Ed è già di nuovo arrivato il momento di scendere in campo per le nazionali europee alla caccia della qualificazione per i campionati del mondo di calcio che si giocheranno in Qatar. Sabato non tocca all’Italia, che sarà di scena domenica in casa della Bulgaria, ma ci saranno numerose sfide avvincenti e sulle quali si possono fare svariati ragionamenti.

Per esempio su Serbia-Portogallo, gara che vedrà in campo giocatori protagonisti in Italia: su tutti Cristiano Ronaldo, che sta attraversando un periodo difficilissimo con la Juventus e che sarà alla caccia dell’ennesimo gol con la casacca della nazionale lusitana.

L’Olanda deve subito reagire, deve farlo contro la Lettonia, tra Repubblica Ceca e Belgio potrebbe scaturire una gara con molti gol, la Turchia, sulle ali dell’entusiasmo, deve fare i conti con un Haaland che in casa di Gibilterra è rimasto a secco ed è stato sostituito dopo poco più di un’ora. Piatto ricco, insomma, aperto alle 15 da Russia-Slovenia.

OPTA | 27-03-2021 10:14