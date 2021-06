Euro 2020, ecco cosa può succedere nei gironi E e F

Diamo un’occhiata a quello che potrebbe succedere nel Girone E e nel Girone F di Euro 2020.

GIRONE E

Squadre: SPAGNA, SVEZIA, POLONIA, SLOVACCHIA

La marcia di avvicinamento a Euro 2020 è stata molto tribolata per Spagna e Svezia, che hanno avuto più di un elemento alle prese con il Covid-19. Le Furie Rosse sono comunque le favorite per la vittoria del girone, anche perché scenderanno in campo sempre a Siviglia. Per la seconda piazza la Polonia, nonostante qualche problema in attacco, si fa preferire sia a scandinavi che slovacchi.

GIRONE F

Squadre: UNGHERIA, PORTOGALLO, FRANCIA, GERMANIA

Senza ombra di dubbio è il girone di ferro. L’Ungheria rischia di non fare neanche un punto, come ammesso, anche con un po’ di pretattica, dal commissario tecnico, il torinese Marco Rossi. La Francia e la Germania (che giocherà sempre a Monaco di Baviera) sembra possano avere più chances del Portogallo. Ma sarebbe un delitto dimenticare quanto successo nel 2016. Se i magiari rimangono davvero a 0 punti probabile che una delle migliori terze arrivi da questo gruppo.

OPTA | 09-06-2021 17:15