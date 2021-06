Euro 2020, ecco cosa può succedere nei gironi C e D

Diamo un’occhiata a quello che potrebbe succedere nel Girone C e nel Girone D di Euro 2020.

GIRONE C

Squadre: OLANDA, UCRAINA, AUSTRIA, MACEDONIA DEL NORD

La Macedonia del Nord, alla prima in una rassegna così importante, cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alle avversarie in un girone che rischia di essere molto equilibrato. L’Olanda sembra essere la favorita ma attenzione anche all’Austria di Foda. Ucraini sempre temibili.

GIRONE D

Squadre: INGHILTERRA, CROAZIA, SCOZIA, REPUBBLICA CECA

Ampiamente favoriti gli inglesi, che possono sfruttare al meglio il fatto di giocare le loro gare a Wembley. Per il secondo posto le incognite non mancano, anche se la Repubblica Ceca vista contro l’Italia non ha destato grande impressione. La Croazia è pur sempre vice-campione del mondo in carica e la Scozia ne disputerà due a Glasgow. Non un dettaglio.

OPTA | 09-06-2021 17:06