Euro 2020, ecco cosa può succedere nei gironi A e B

Diamo un’occhiata a quello che potrebbe succedere nel Girone A e nel Girone B di Euro 2020.

GIRONE A

Squadre: TURCHIA, ITALIA, GALLES, SVIZZERA

L’Italia è favorita per la vittoria nel girone sia perché arriva all’appuntamento continentale sulle ali dell’entusiasmo per il bel gioco mostrato e perché giocherà le sue tre partite allo Stadio Olimpico davanti ai suoi tifosi, mentre le altre faranno base a Baku, in Azerbaigian. Per il secondo posto la Svizzera sembra farsi preferire alle altre due contendenti ma una delle migliori terze classificate potrebbe uscire da questo gruppo.

GIRONE B

Squadre: DANIMARCA, FINLANDIA, BELGIO, RUSSIA

Il Belgio, che è tra le candidate alla vittoria finale, non dovrebbe avere grandi problemi nell’arrivare primo nel girone. La Russia, per esempio, l’ha già battuta sia all’andata che al ritorno nel girone di qualificazione. La Danimarca si può piazzare seconda, anche perché giocherà tre gare a Copenaghen. Per la Finlandia sarà durissima.

OPTA | 09-06-2021 16:53