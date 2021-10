Equilibrio da spezzare al Mapei Stadium

Ci sono stati soltanto due pareggi nelle 16 sfide di Serie A tra Sassuolo e Inter (0-0 nel 2019 e 3-3 nel 2020): completano il bilancio sette vittorie per parte. Bilancio in perfetto equilibrio tra Sassuolo e Inter al Mapei Stadium in Serie A: quattro successi per parte. Gli ultimi due incontri sono terminati con una vittoria nerazzurra (3-4 nel 2019 e 0-3 nel 2020).

Dopo il successo per 1-0 contro la Salernitana, il Sassuolo potrebbe tenere la porta inviolata in due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal dicembre 2020. L’Inter è la seconda squadra capace di segnare almeno 20 reti nelle prime sei partite stagionali di Serie A nel XXI secolo, dopo il Napoli nel 2017/18 (22).

L’Inter ha segnato più di un gol in tutte le ultime 11 partite di campionato: mai nella sua storia in Serie A i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga con almeno due reti all’attivo (11 anche nel 1943).

Da una parte nessuna squadra ha segnato più gol dell’Inter nella prima (sei) e nell’ultima mezzora (otto) di gioco in questo campionato, dall’altra nessuna ha fatto peggio del Sassuolo in entrambe queste frazioni di gara (zero nella prima, uno nell’ultima).

