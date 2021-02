Equilibrio da infrangere al Wanda Metropolitano

Il bilancio tra Atletico Madrid e Chelsea nelle competizioni europee è perfettamente in equilibrio, con due vittorie per parte, tre pareggi e 11 gol ciascuno. L’undici biancorosso ha avuto la meglio nell’unico precedente nella fase a eliminazione diretta di Champions League con il Chelsea – nelle semifinali 2013/14 (3-1 il risultato complessivo), in una partita che ha visto un gol di Diego Costa su rigore per la squadra di Madrid.

I Colchoneros hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta di Champions League per la settima volta nelle ultime otto stagioni. Dall’altra parte, il Chelsea proverà a superare gli ottavi di finale per la prima volta dalla stagione 2013/14 (semifinalista).

Diego Simeone non ha mai perso una partita casalinga da allenatore dell’Atletico Madrid nella fase a eliminazione diretta della Champions League. Infatti, l’Atletico ha subito solo un gol nelle ultime 12 gare in questa fase al Vicente Calderón e al Wanda Metropolitano, contro i rivali cittadini del Real Madrid nel maggio 2017 (2-1). Il Chelsea è l’ultima squadra ad aver battuto l’Atletico Madrid sul proprio campo in competizioni europee: a settembre 2017, la prima partita europea dei biancorossi nel loro nuovo stadio Wanda Metropolitano (1-2).

OPTA | 23-02-2021 14:18