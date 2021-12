Empoli, con le lombarde è sempre complicato

Il Milan ha perso soltanto una delle ultime nove sfide di Serie A contro l’Empoli (1-2, nell’aprile 2017, con Vincenzo Montella in panchina): completano il parziale quattro successi e quattro pareggi.

Nelle ultime 30 sfide di Serie A contro squadre lombarde, l’Empoli ha ottenuto soltanto due successi (2-1 v Milan nel 2017 e 3-2 v Atalanta nel 2018): nove pareggi e ben 19 sconfitte chiudono il parziale.

Il Milan è rimasto imbattuto in 20 delle ultime 21 partite di Serie A contro squadre neopromosse (15V, 5N): unica eccezione nel parziale, la sconfitta, in trasferta, per 0-2, contro lo Spezia, del febbraio 2021. Il Milan ha vinto le ultime tre partite, giocate di mercoledì, in campionato, con un punteggio complessivo di 12-0; in generale, l’ultima sconfitta rimediata, in trasferta, in questo giorno della settimana, dai rossoneri in Serie A risale al febbraio 2012 (0-2 v Lazio); da allora, otto successi e sei pareggi.

L’Empoli ha vinto le ultime due partite interne di campionato e potrebbe arrivare a tre successi di fila, in casa, nella competizione, per la prima volta dal dicembre 2018, con Giuseppe Iachini in panchina.

Questa sarà l’ultima trasferta nel 2021 per il Milan, che avrà l’ultima occasione per diventare la seconda squadra nella storia della Serie A a ottenere almeno 17 successi esterni di campionato in un singolo anno solare (dopo i 18 del Napoli nel 2017 – anche l’Atalanta a quota 16 prima della 19ª giornata); tuttavia, i rossoneri hanno vinto soltanto una delle tre gare giocate fuori casa dallo scorso novembre (1N, 1P).

L’Empoli è imbattuto da cinque partite di Serie A: i toscani non registrano una striscia più lunga senza sconfitte nella competizione dal marzo 2015 (otto in quell’occasione).

Le prime 63 presenze e le prime 13 reti in Serie A di Patrick Cutrone sono arrivate con la maglia del Milan, tra il 2017 e il 2019; l’attaccante dell’Empoli ha giocato due partite, per un totale di 44 minuti, contro i rossoneri, nel massimo campionato, senza trovare gol, assist o conclusioni.

Dopo aver segnato tre gol e fornito un assist nelle prime sei presenze di questo campionato, Brahim Díaz è rimasto a secco di reti nelle otto più recenti, servendo due passaggi vincenti.

Zlatan Ibrahimovic ha preso parte a sei reti in quattro sfide contro l’Empoli in Serie A, grazie a quattro gol e due assist: queste partite sono state disputate tutte con le maglie di Juventus e Inter, tra il 2005 e il 2008.

OPTA | 22-12-2021 10:43