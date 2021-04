Empoli-Chievo e la tradizione dell’1-1

Empoli e Chievo hanno pareggiato tutti gli ultimi quattro incroci di Serie B (1-1 in ciascun match), dopo che nessuno di tutti i cinque confronti precedenti nel torneo cadetto si era mai chiuso in parità: tre vittorie per gli azzurri, due per i gialloblù.

Il Chievo va a caccia della prima vittoria in Serie B sul campo dell’Empoli: due sconfitte per i veneti e due pareggi nelle quattro sfide al Castellani, in ognuna della quali entrambe le squadre hanno sempre trovato il gol. L’Empoli ha subito quattro reti nelle ultime due partite di campionato (tante quante nelle precedenti nove) dopo che aveva tenuto la porta inviolata in cinque delle sei precedenti.

L’Empoli ha vinto le ultime tre gare casalinghe di Serie B; l’ultima volta che i toscani hanno infilato quattro successi interni consecutivi in un singolo torneo cadetto risale all’aprile 2018. Il Chievo ha perso quattro delle ultime cinque trasferte di campionato; la squadra veneta aveva subito soltanto un ko in tutte le precedenti 11 gare esterne del torneo in corso.

OPTA | 26-04-2021 20:37