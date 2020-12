Empoli a Lignano per rompere l'incantesimo

Si chiude la decima giornata della serie B con la sfida tra due compagini che possono ambire alla promozione in A: il Pordenone e l’Empoli. Due i precedenti in serie B tra le squadre oggi di Attilio Tesser e Alessio Dionisi, entrambi vinti dalla formazione friulana, senza subire reti. Tra le squadre attualmente in cadetteria, quella neroverde è l’unica contro cui i toscani non hanno mai vinto in cadetteria.

Il Pordenone ha terminato ciascuna delle ultime cinque partite interne in serie B con un pareggio, mentre l’Empoli ha vinto due delle prime quattro trasferte in questa serie B a fronte di un pareggio e una sconfitta arrivate tuttavia nei due match esterni più recenti. Facile immaginare un atteggiamento guardingo da parte dei toscani, che però – nonostante le assenze, frutto di alcune positività – hanno il potenziale per fare male. E per passare in vantaggio a Lignano Sabbiadoro rompendo l’incantesimo.

OPTA | 07-12-2020 13:26