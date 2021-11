Elche, con l'Osasuna per invertire il trend

L’Osasuna è imbattuto nelle ultime otto partite contro l’Elche nella Liga (3V, 5N), dopo che aveva perso quattro delle precedenti sei gare contro questa formazione (2V).

Dopo aver perso la prima partita casalinga contro l’Elche nella Liga (1-3 nell’aprile 1960), l’Osasuna non ha perso nessuna delle ultime sei gare giocate contro “Los Franjiverdes” all’El Sadar nella competizione (4V, 2N).

L’Osasuna ha perso gli ultimi tre incontri nella Liga senza segnare un gol (contro ilSiviglia, la Real Sociedad e l’Atlético Madrid) – la squadra di Pamplona non ne perde quattro di fila nella competizione da dicembre 2020 (quattro in quel caso) e non è esce sconfitto per quattro gare consecutive senza segnare da novembre 1981 (quattro in quel caso).

L’Elche non è riuscito a vincere nessuna delle ultime sei partite disputate nella Liga(2N, 4P), dalla vittoria per 1-0 in ottobre contro il Celta Vigo – inoltre, ha subito almeno due gol in cinque di queste sei gare.

L’Elche è l’unica squadra che non ha segnato un gol di testa nella Liga in corso – il loro ultimo gol realizzato di testa nella competizione è stato siglato da Dani Calvo contro il Real Madrid nel marzo scorso.

OPTA | 29-11-2021 13:55