Elche, c'è un equilibrio da rompere

Il Celta Vigo ha perso solo due delle ultime nove partite nella Liga contro l’Elche e ha realizzato esattamente un gol in sei di queste sfide. Dopo aver vinto le prime tre sfide interne nella Liga contro l’Elche ottenendo sempre il clean sheet tra il 1969 e il 1973, il Celta ha ottenuto il successo solamente in una delle ultime cinque gare casalinghe nella competizione contro questo avversario. Il Celta Vigo ha perso solo una delle ultime sei partite nella Liga al Balaidos con Eduardo Coudet in panchina, ma non ha ottenuto il successo nelle ultime due. L’Elche non vince in trasferta nella Liga da sette partite dopo aver vinto la prima partita stagionale fuori casa nella competizione.

L’Elche è imbattuto da due partite disputate di venerdì nella Liga, ma non ha mai evitato la sconfitta per tre gare di fila nel massimo campionato in questo giorno della settimana; il Celta ha vinto solo una delle ultime otto sfide giocate di venerdì nella Liga. L’Elche è l’unica squadra in questa Liga ad aver realizzato esattamente lo stesso numero di gol nel primo e nel secondo tempo (nove e nove), ma è anche quella che ha raccolto meno punti con le reti realizzate dopo l’intervallo (quattro). Brian Mendez ha realizzato quattro degli ultimi sei gol del Celta Vigo al Balaidos nella Liga, il suo miglior risultato casalingo in una singola stagione nel massimo campionato.

OPTA | 12-02-2021 14:44