Elche, c’è l’Athletic: serve una svolta

L’Elche ha vinto soltanto due delle ultime sette partite di Liga contro l’Athletic (2N, 3P); tuttavia, uno di questi successi è arrivato nel match più recente dello scorso maggio. Dopo sei sconfitte consecutive in campionato in casa dell’Elche tra il 1975 e il 1988, l’Athletic non ha perso in due delle ultime tre trasferte (1V, 1N, 1P). L’Elche ha perso le ultime sei partite di esordio stagionale di Liga senza trovare il gol. L’ultimo successo dei biancoverdi nel match di debutto stagionale nel massimo campionato risale al 1973, quando si imposero sul Barcellona, per 1-0, all’Altabix.

L’Athletic ha perso le ultime tre gare di esordio stagionale di Liga giocate in trasferta: l’ultimo successo è quello per 2-1, sul campo del Real Valladolid, nel 2013. L’Elche ha vinto le ultime due partite di Liga, incluso il successo per 2-0 della scorsa stagione contro l’Athletic nell’ultimo turno di campionato, e non infila tre successi consecutivi nella competizione da ottobre 2013. L’Athletic ha perso le ultime tre sfide di Liga senza trovare il gol e nella sua storia non ha mai subito quattro KO di fila restando a secco di gol nella competizione.

Lucas Boyé, dell’Elche, ha sia segnato che fornito un assist in una stessa partita di Liga per la prima volta nella sua carriera nell’ultima sfida della scorsa stagione contro l’Athletic al Martínez Valero (una rete, un assist).

OPTA | 16-08-2021 13:43