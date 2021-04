Elche, al venerdì è dura

Considerando tutte le competizioni, l’Huesca è imbattuto da quattro partite contro l’Elche a partire dallo 0-3 in Liga Smartbank nel settembre 2016, compreso lo 0-0 nell’unico precedente nella Liga nella gara d’andata. In casa, l’Huesca ha vinto solo una delle ultime sette partite contro l’Elche in tutte le competizioni, tutte in Liga Smartbank, proprio l’ultima, 2-0 nell’ottobre 2019 quando l’attuale allenatore dell’Huesca, Pacheta, guidava l’Elche.

L’Elche ha vinto solo due delle 16 partite nella Liga disputate di venerdì ma uno di questi successi è arrivato in questa stagione, nell’ottobre 2020 con il Valencia (2-1). L’Huesca ha vinto le due partite disputate di venerdì nella Liga in questo 2021, contro Valladolid e Levante, dopo aver ottenuto il successo solamente in una delle sei sfide precedenti nella competizione.

L’Huesca ha vinto solo una delle ultime otto partite casalinghe nella Liga, 3-2 con il Granada a febbraio, non avendo trovato la rete in quattro occasioni. Dopo aver vinto le prime due trasferte stagionali nella Liga, contro Eibar e Alaves, l’Elche non ha trovato il successo nelle ultime 13 sfide fuori casa nella competizione.

OPTA | 09-04-2021 09:54