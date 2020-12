Eibar e Brighton per posticipi da non fallire

Eibar e Valencia si affrontano nel posticipo della Liga di lunedì sera. Non sono due squadre in grande salute, parlano chiaro i numeri: in questa stagione la compagine basca non ha ancora vinto in casa, i levantini hanno vinto solo uno degli ultimi sette incontri nella Liga senza mai ottenere un clean sheet; l’ultima volta che non hanno incassato gol risale al successo 1-0 contro la Real Sociedad a settembre. Un 1-1 potrebbe essere la soluzione dettata dalla logica.

In Inghilterra il Brighton ospita il Southampton. Il Brighton potrebbe restare imbattuto per quattro partite consecutive in Premier League per la prima volta dalla striscia di cinque gare tra gennaio e marzo 2018. Prima di questo weekend, i Seagulls sono una delle due squadre che non hanno ancora vinto in casa in questo campionato, insieme allo Sheffield United. Il Brighton non ha mai vinto nei sei incontri in Premier League contro il Southampton, subendo almeno un gol in tutte le sei occasioni. Il Southampton ha disputato più partite in Premier League senza sconfitte contro il Brighton rispetto a quanto fatto contro ogni altro avversario nella competizione. In tutte le competizioni, i Saints sono imbattuti da sette partite contro i Seagulls. La cabala dice Brighton.

OPTA | 07-12-2020 14:33