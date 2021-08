EFL Cup, si vede anche qualche squadrone

Anche squadre della Premier League scendono in campo per la EFL Cup.

C’è per esempio l’Everton, che fa visita all’Hudderfield Town in una gara che i Toffees di Rafa Benitez non possono fallire. Ma attenzione, e vale un po’ per tutte le partite: più di un allenatore, in questo genere di gara con formazioni di categorie inferiori, schiera le seconde linee, con tutti i rischi del caso ma anche la voglia di mettersi in mostra di chi gioca meno abitualmente.

Tra le altre gare della serata che possono stuzzicare di sicuro Watford-Crystal Palace e Birmingham City-Fulham ma ce ne sono tante altre: insomma non mancheranno le alternative divertenti alle gare di Champions League che si giocheranno in contemporanea.

OPTA | 24-08-2021 16:03