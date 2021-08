EFL Cup, c’è anche l’Arsenal

Anche martedì la EFL Cup, come del resto avevamo prefigurato, ha regalato gare scoppiettanti con gol e anche espulsioni, come quella toccata a Moise Kean, attaccante ex Juventus e Paris Saint Germain in forza all’Everton di Rafa Benitez.

Tre le partite in programma mercoledì sera, sulle quali si potrebbe ragionare in chiave gol realizzati da tutte le squadre in campo: si tratta di West Bromwich Albion-Arsenal, Newcastle-Burnley e Newport-Southampton. L’Arsenal è ancora arrabbiato dopo la sconfitta nel derby con il Chelsea in Premier League, da vedere quanto turn-over sarà effettuato dal tecnico dei Gunners Arteta.

OPTA | 25-08-2021 15:48