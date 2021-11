E' spareggio tra Andrey Rublev e Casper Ruud

Manca soltanto un semifinalista per le Atp Finals di Torino: il suo nome scaturirà dalla sfida tra Andrey Rublev e Casper Ruud in programma alle 14. I precedenti sono tutti a favore del russo, che in quattro incontri ha lasciato solamente un set allo scandinavo, tra l’altro sulla terra battuta, ad Amburgo nel 2019. Anche la superficie va pendere l’ago della bilancia dalla parte di Rublev.

In serata il già qualificato Novak Djokovic se la vedrà con Cameron Norrie: sarà importante capire come il serbo interpreterà un match che somiglia a un’esibizione in vista degli appuntamenti decisivi.

OPTA | 19-11-2021 07:42