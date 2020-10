Dzeko prenota gol anche in nazionale

Otto partite, di cui sette alle 20.45, sono in programma nella giornata di giovedì per la Nations League. Si giocherà tantissimo nell’Europa dell’Est, con Bulgaria-Ungheria (gara che vede i padroni di casa con i favori del pronostico, a nostro avviso), Bosnia-Irlanda del Nord e Macedonia del Nord-Kosovo che promettono grande battaglia e impegno da parte dei contendenti. Ma probabilmente poche reti. Potrebbe fare eccezione il match di Sarajevo tra Pjanic e compagni e i britannici: Edin Dzeko, dato nell’undici titolare, ha sempre fame di gol ed è un attaccante di caratura superiore, come abbiamo imparato bene in Italia. Ecco perché si può ipotizzare un match nel quali si segneranno alcune reti, azzardando come risultato finale un 2-1 a favore dei padroni di casa. Per Macedonia del Nord-Kosovo, a naso, tira aria di un solo gol nell’intero match.

Da Islanda-Romania si aspetta di capire se gli isolani sono quelli che hanno sorpreso negli ultimi anni. In tal caso non dovrebbero avere problemi con i rivali di giornata.

OPTA | 07-10-2020 18:06