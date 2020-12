Dybala pronto a sbloccarsi, Morata permettendo

Il Genoa è la squadra contro cui Paulo Dybala ha segnato più gol in trasferta in Serie A (cinque sui sei totali rifilati al Grifone) e anche la formazione, tra quelle affrontate almeno quattro volte nella competizione, contro cui ha la media gol più alta (0,67, sei reti in nove presenze). L’argentino era certo di partire dal primo minuto domenica contro i liguri ma il dimezzamento della pena inflitta ad Alvaro Morata, espulso a Benevento e inizialmente punito con due giornate di stop, ha fatto sì che lo spagnolo sia tornato a disposizione di Andrea Pirlo per la trasferta del Ferraris. Ed ecco che quindi bisognerà attendere fino all’ultimo per capire chi affiancherà in attacco Cristiano Ronaldo.

Gara che i bianconeri non possono permettersi di non vincere dopo i pareggi di Crotone e Benevento, per esempio, con due squadre in lotta per la salvezza. Così come sembra destinato a essere l’undici di Maran. Possibile comunque una larga vittoria ospite ma con un gol subito. Magari da un ex, come Pjaca.





OPTA | 12-12-2020 18:43