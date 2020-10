Dybala prenota gol, ma il Verona non è d'accordo

La Juventus, dopo avere vinto all’esordio in Champions, 2-0 sul campo della Dinamo Kiev, vuole tornare ai 3 punti in campionato dopo il deludente pareggio sul campo del neopromosso Crotone. L’Hellas Verona, però, non andrà a Torino a fare da vittima sacrificale. La squadra di Juric gioca bene, è quadrata, e arriva a sua volta da un pareggio, in questo caso casalingo, con il Genoa.

Il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, ha deciso di lanciare un Paulo Dybala che fino a oggi ha visto davvero poco il campo. C’è da aspettarsi che il talentuoso argentino lo ripaghi con almeno un gol ma non sarebbe una sorpresa se l’ex Palermo dovesse segnare più di una rete: la voglia di segnare è tantissima.

Chi nelle ultime uscite ha mostrato di non avere perso il feeling con la porta avversaria è Alvaro Morata, in gol a Crotone e anche a Kiev, con una doppietta contro gli ucraini. Anche da lui c’è da attendersi una rete. Tra gli scaligeri occhio a Di Carmine, che ha le carte in regola per creare grattacapi a una retroguardia a oggi non ineccepibile.

OPTA | 25-10-2020 13:15