Due ossi duri per Berrettini e Sonego

A Cincinnati Fabio Fognini ha perso con Guido Pella e Jannik Sinner non ha avuto scampo con John Isner. Restano in lizza Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego ma entrambi rischiano di emulare i due connazionali: negli ottavi se la vedranno con avversari di altissimo livello

Il romano affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 12 del seeding: lo ha già battuto sull’erba nella finale di Stoccarda e a Wimbledon in un match molto combattuto e che si è chiuso con il punteggio di 6-3, 5-7, 7-5, 6-3. Non sarà facile sbarazzarsi di lui anche questa volta.

Sonego sfiderà invece il talentuoso greco Stefanos Tsitsipas: strada veramente in salita per il grintoso torinese che dovrà tirare fuori il meglio di sé per reggere l’urto.

OPTA | 19-08-2021 07:21