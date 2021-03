Due metri di ostacolo per Sinner

Un ostacolo molto alto per Jannik Sinner a Miami. Il tennista altoatesino, reduce dall’agevole successo conquistato ai danni del finlandese Ruusuvuori, cerca l’approdo in semifinale: se la dovrà vedere con Alexander Bublik, 198 centimetri di atleta.

Jannik lo ha già sfidato nel recente appuntamento di Dubai, battendolo in rimonta in tre set, per 2-6 7-6 (7-2) 6-4 al termine di una battaglia senza esclusione di colpi.

A proposito di colpi. Il servizio è il pezzo forte del kazako, che detiene il record nel circuito per numero di aces (212) in questa prima parte di stagione. 23 sono stati gli ace messi a segno nella rimonta vincente ai danni di Taylor Fritz. Per Sinner, quindi, fondamentale sperare che il rivale fatichi a fare entrare la prima per cercarne di approfittarne in chiave break.

