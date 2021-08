Due italiani sul cemento a Toronto

Il tennis italiano ha ritrovato Jannik Sinner, che ha vinto il torneo di Washington, e lunedì vede in campo in Canada due partecipanti alle Olimpiadi: Lorenzo Sonego e Fabio Fognini saranno impegnati oggi nel primo turno del Masters 1000 di Toronto.

Sul cemento il piemontese affronterà il francese Ugo Humbert: un match che si preannuncia tutt’altro che facile contro un rivale in crescita, che ha vinto l’Atp 500 di Halle e si è ben comportato a Tokyo, uscendo ai quarti per mano di Khachanov.

Il tedesco Jan-Lennard Struff, invece, tasterà al polso al ligure, che in Giappone non ha fatto male: il bilancio tra i due è in parità, bisognerà capire che Fognini scenderà in campo, dato che la sua stagione è stata assai altalenante.

Difficile che entrambi gli azzurri vadano avanti ma mai dire mai.

OPTA | 09-08-2021 07:47