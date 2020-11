Due emiliane per Samp e Verona

Sampdoria e Verona ospitano rispettivamente Bologna e Sassuolo. Il Bologna ha subito gol nelle ultime 40 partite di Serie A e potrebbe eguagliare la seconda peggior serie di gare consecutive senza tenere la porta inviolata nei cinque maggiori campionati europei: 41 del Gimnàstic de Tarragona nel 1950 e andare a -1 dalla peggiore in assoluto, 42 del Bordeaux nel 1960. Quagliarella si prenota. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic è l’unica squadra a non aver ancora guadagnato un punto fuori casa in questa Serie A; allargando ai cinque maggiori campionati europei, si aggiungono anche Mainz e Sheffield United.

L’Hellas rischia. Il Sassuolo ha vinto tutte le ultime tre gare al Bentegodi in Serie A (tra Verona e Chievo), senza mai subire gol. In generale, questo è lo stadio in cui i neroverdi hanno tenuto la porta inviolata in più incontri esterni nel massimo campionato (cinque). E’ la sfida tra la miglior difesa (Verona, cinque reti incassate) e il miglior attacco (Sassuolo, 18 gol realizzati come l’Atalanta) di questa Serie A. Attenzione a Berardi.

OPTA | 21-11-2020 21:11