Due bomber prenotano per l'ora di pranzo

Due bomber prenotano un gol per l’ora di pranzo di domenica. Il Cagliari è la vittima preferita di Lautaro Martínez in Serie A: quattro reti in quattro sfide ai sardi (una in ciascuno dei quattro match disputati), tutte curiosamente segnate con colpo di testa (su sette totali arrivate con questo fondamentale dall’attaccante dell’Inter nella competizione). Leonardo Pavoletti ha segnato tre gol in quattro sfide casalinghe di Serie A giocate contro l’Inter ed è andato a segno in entrambe le ultime due contro i nerazzurri in casa (marzo 2019 e novembre 2017, entrambe con la maglia del Cagliari). Importante aspettare che arrivino le formazioni ufficiali per qualsiasi ragionamento: sia l’argentino che il livornese rischiano di partire dalla panchina.

Il prossimo sarà il gol numero 5000 per l’Inter nella sua storia in Serie A a girone unico (incluse le reti a tavolino), a 91 anni e 68 giorni dal primo (realizzato da Enrico Rivolta nell’ottobre 1929 contro il Livorno): uno stimolo in più per gli attaccanti della formazione nerazzurra.

L’Inter ha vinto sei delle ultime nove partite di Serie A contro il Cagliari, parziale nel quale ha segnato 21 gol (2,3 di media a match): la squadra di Conte parte favorita anche domenica, ma rischia seriamente di subire almeno un gol.

OPTA | 12-12-2020 18:30