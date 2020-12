Dortmund a Berlino per fare bottino

E’ di nuovo Bundesliga: il Borussia Dortmund prenota 3 punti a Berlino nell’anticipo di venerdì sera con l’Union. La formazione giallonera è tornata a casa con il bottino pieno in dieci delle ultime dodici trasferte affrontate nella massima serie tedesca, perdendo solo una volta nel parziale (0-2 ad Augsburg). E’ anche vero che Il Dortmund non ottiene un clean sheet in Bundesliga da sei partite, come non accadeva da oltre tre anni, nell’autunno 2017 con Peter Bosz in panchina (10 partite di fila addirittura con l’olandese al timone).

L’Union Berlin non vince in Bundesliga da quattro partite e solo una volta è restata senza successi più a lungo nel massimo campionato: sette gare tra marzo e giugno 2020. Il Borussia dovrà stare molto attento alla partenza sprint dei capitolini: hanno già segnato sette gol nei primi 15 minuti in questa stagione, tanti quanti ne avevano realizzati nell’intera stagione 2019/20.

OPTA | 18-12-2020 12:18