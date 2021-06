Domenica con amichevoli con vista Euro2020

Proseguono le amichevoli tra nazionali in vista di Euro2020. Anche domenica più di una partecipante alla rassegna continentale testerà il proprio stato di forma a pochi giorni dallo start.

Il Lussemburgo se la vedrà con la Scozia, che deve registrarsi in difesa, non sarebbe una sorpresona la rete dell’undici del Granducato. Austria e Slovacchia, che si affrontano alle 17.30, potrebbero andare in gol entrambe. Ma attenzione, fino a oggi, forse soltanto l’Italia e qualche altra (Francia, per esempio) a parte, si sono visti tanti attacchi imballati nelle squadre che giocheranno l’Europeo.

Di sicuro interesse anche Belgio-Croazia: i Diavoli Rossi sono considerati tra i favoriti per la conquista del titolo continentale ma i biancorossi non sono mai domi e, non va dimenticato, hanno giocato una finale mondiale soltanto tre anni fa.

OPTA | 06-06-2021 08:51