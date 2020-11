Djokovic si gioca tutto con Zverev

Alle Atp World Tour Finals è il giorno del giudizio per Novak Djokovic. Dopo Rafa Nadal anche il numero uno del mondo si trova con le spalle al muro. La sconfitta dell’altro giorno con il russo Medvedev ha complicato i piano del serbo che si trova esattamente nella stessa situazione in cui si trovava ieri il maiorchino, che si è qualificato alla fine per le semifinali superando in tre set Thiem. Nole si giocherà tutto con Zverev, a sua volta in corsa per il passaggio del turno. Nell’altro match del girone, proprio Medvedev proverà a chiudere i conti da imbattuto piegando l’argentino Schwartzman.

La sua testa però facilmente sarà gia alla semifinale contro Nadal di sabato pomeriggio. Mai come in questo caso sarà importante non sprecare energie preziose e come succede nel tennis solo in questo torneo, visto il suo format molto diverso dal solito, ci sarà battaglia solo nel primo set. Se dovesse perdere difficilmente si sprecherebbe per rimontare inutilmente e accetterebbe una sconfitta indolore.

OPTA | 20-11-2020 09:41