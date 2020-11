Djokovic, il cammino parte in discesa

Il cammino di Novak Djokovic nelle ATP World Tour Finals di Londra si apre alle ore 15 contro Diego Sebastián Schwartzman, l’argentino che precedendolo in classifica ha così di fatto impedito al nostro Berrettini di partecipare a questo torneo dei “maestri”. Il pronostico pare abbastanza chiuso, anche se il serbo ha già perso due settimane fa una sfida che sembrava già scritta contro Sonego a Vienna.

Stavolta però la posta in palio è decisamente più alta per il numero uno del mondo, che vuole chiudere in bellezza la sua stagione.

Molto più equilibrata l’altra sfida del girone che si giocherà invece in serata. Medvedev se la vedrà con Zverev in un match decisivo in ottica secondo posto: è vero che il format di questo torneo lascia spazio a rimonte e qualificazioni anche dopo un’iniziale sconfitta, ma se come sembra il terraiolo russo dovesse arrendersi al tedesco sarebbe poi molto difficile strappare la qualificazione per le semifinali a scapito di uno degli altri tre big arrivati fino a qui.

OPTA | 16-11-2020 10:40