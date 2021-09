Djokovic-Berrettini atto III

Sarà Matteo Berrettini a impedire a Novak Djokovic di proseguire la propria marcia verso il Grande Slam? L’ultimo nostro connazionale in gara all’Open degli Stati Uniti se la vedrà nei quarti contro il numero 1 al mondo, che a New York è alla ricerca di un qualcosa di storico.

A oggi il romano (che, non va dimenticato, nel 2021 contro Nole ha perso la finale di Wimbledon e dallo slavo è stato eliminato anche a Parigi) non ha espresso in America il suo migliore gioco: contro il carneade Otte, pur in scarsa vena, ha però fatto proprio il match. Djokovic, che ha addosso tutta la pressione possibile e immaginabile, non ha incantato: ha infatti lasciato per strada già tre set. Berrettini, insomma, ha i margini per farlo soffrire, magari vincendo il primo set. E poi si vedrà.

OPTA | 08-09-2021 07:44