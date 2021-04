Di Carlo non vuole fare ripartire il Lecce

Il Lecce ha vinto cinque delle ultime sei partite di Serie B contro il Vicenza: un successo in più che in tutte le precedenti 15 sfide nel torneo cadetto. Il Vicenza ha perso le ultime due gare di campionato e potrebbe incassare tre KO consecutivi per la prima volta nella Serie B 2020/21.

Dopo una serie di sei vittorie di fila, il Lecce è caduto nell’ultimo turno di campionato contro la Spal (che tra l’altro venerdì ha ceduto in casa contro l’Ascoli); soltanto una volta i salentini hanno perso due match consecutivi nel torneo in corso: nel dicembre 2020, contro Pisa e ancora la Spal.

La formazione di Corini ha vinto le ultime quattro trasferte di campionato e potrebbe mettere in fila cinque successi consecutivi in esterna per la prima volta nella sua storia in Serie B. Riccardo Meggiorini è uno dei due over 35 a essere andato in doppia cifra in questo campionato (insieme a Daniel Ciofani) e il giocatore che ha portato più punti alla squadra con i propri gol: 13 con 11 reti. L’unico giocatore nato nel 2004 ad aver giocato finora in questo campionato si trova nelle file del Vicenza: l’attaccante Tommaso Mancini, che ha collezionato 71’ in tre gare. Massimo Coda ha realizzato 21 gol in questo campionato: esattamente la metà di quanti ne ha segnati il Vicenza (42) con 16 giocatori.

