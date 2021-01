Derby d’Italia tra gol e cartellini

La Juventus è l’unica squadra contro cui l’Inter non ha ottenuto successi in Serie A da inizio del 2017: nel periodo due pareggi e cinque sconfitte. I nerazzurri, anche per questo motivo, andranno a caccia di 3 punti fondamentali nella corsa verso lo scudetto.

La Juventus è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 trasferte contro l’Inter in Serie A; l’unico successo dei nerazzurri nel parziale è arrivato nel settembre 2016, 2-1 con Frank de Boer, che poco tempo dopo venne cacciato, in panchina. La Juventus è l’unica squadra contro cui Antonio Conte ha sempre perso da allenatore in Serie A: tre sconfitte su tre. Questa sarà la sfida tra i due migliori marcatori di questa Serie A: per l’Inter Romelu Lukaku (a quota 12) e per la Juventus Cristiano Ronaldo (15). I due hanno realizzato insieme 27 reti nel torneo in corso, ben 12 squadre hanno segnato meno gol.

Prevedibile che siano il belga e il portoghese i due più pericolosi per le retroguardie avversarie, vale la pena pensare a bomber alternativi, come De Vrij da una parte e Bentancur dall’altra. Occhio ai cartellini rossi.

OPTA | 16-01-2021 19:46