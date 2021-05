Derby d’Italia per una Juve con l’acqua alla gola

Dopo il 2-0 della gara d’andata, l’Inter potrebbe vincere due partite consecutive contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2003/04, con Alberto Zaccheroni in panchina. L’Inter potrebbe tenere la porta inviolata in entrambe le gare stagionali di un campionato di Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 1994/95 (in quel caso due pareggi a reti inviolate). L’Inter non ha trovato il gol in nessuna delle ultime cinque trasferte di Serie A allo Stadium contro la Juventus; soltanto contro la Reggina (sette) i bianconeri vantano una striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi in casa nella competizione.

L’ultimo successo dell’Inter, allo Stadium, contro la Juventus in Serie A risale al novembre 2012 (3-1 con doppietta di Diego Milito e gol di Palacio); in quell’occasione, alla guida dei bianconeri c’era Antonio Conte. La Juventus ha subito gol in tutte le ultime 13 partite giocate in tutte le competizioni: potrebbe arrivare a 14 consecutive con almeno una rete al passivo per la prima volta dal 1955 (serie poi quella arrivata a 21 partite di fila). Dopo la sconfitta per 0-3 contro il Milan, la Juventus potrebbe perdere due gare interne di Serie A per la prima volta dal marzo 2011 (in quell’occasione non trovò la rete in entrambi gli incontri).

Sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol di testa in questo campionato: 14 l’Inter, 13 la Juventus; quella nerazzurra è anche la formazione che ha incassato meno reti con questo fondamentale (solo tre, come lo Spezia). Tra i giocatori attualmente nella rosa della Juventus, Juan Cuadrado è quello che ha segnato più reti contro l’Inter in Serie A (tre); dall’altra parte, tra i giocatori nella rosa attuale dell’Inter, solo Alexis Sánchez ha realizzato più di un gol contro la Juventus in campionato (due per il cileno).

OPTA | 15-05-2021 08:34