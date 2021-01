Derby di Roma mai di venerdì, occhio ai bomber alternativi

Questo sarà il primo derby di Roma ad essere giocato di venerdì in tutte le competizioni: questo è l’unico giorno della settimana in cui questa sfida non era mai stata giocata nella storia. Derby della Capitale numero 153 in Serie A: il bilancio recita 38 vittorie per i biancocelesti, 54 successi giallorossi e 60 pareggi, tra cui entrambe le sfide dello scorso campionato (1-1 sia all’andata che al ritorno).

È dal dicembre 2016 che la Roma non vince un derby di campionato in casa della Lazio: due pareggi e un successo biancoceleste negli ultimi tre in ordine di tempo con la squadra di Inzaghi come ospitante. Sfida tra le due squadre che in questo campionato hanno segnato più reti nel quarto d’ora iniziale di partita: otto la Roma, sei la Lazio. I biancocelesti sono primi come gol segnati nel quarto d’ora successivo all’intervallo (nove centri). Attenzione, naturalmente, ai cartellini, che potrebbero fioccare se le schermaglie dovessero cominciare presto. Un 2-2 non sarebbe risultato sorprendente. Bomber alternativi? Lazzari e Smalling.

OPTA | 15-01-2021 15:46