Derby di Manchester, Cristiano Ronaldo è un’incognita

Il Manchester United è imbattuto nelle ultime quattro partite di campionato contro il Man City (3V, 1 N), la sua striscia più lunga contro i Citizens da una serie di sei tra il 2008 e il 2011. Il Manchester City ha vinto sette trasferte di Premier League contro il Manchester United, la squadra ad aver vinto più volte sul campo dei Red Devils nella storia della Premier League (al pari del Liverpool).

Il Man Utd ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato contro il Manchester City, tante quante nelle precedenti 16. Inoltre, ha anche mantenuto la porta inviolata per tre gare consecutive contro i Citizens in Premier League, tante quante nelle precedenti 18 sfide contro di loro.

Il Manchester United ha perso sette partite casalinghe in tutte le competizioni nel 2021, mai così tante in un anno dal 2001 (sette anche allora) – non arriva a otto KO in casa in un anno solare dal 1989. Il Manchester United subisce gol in casa da 13 partite in tutte le competizioni: solo due volte ha avuto una serie casalinga più lunga senza porta inviolata nella sua storia: 21 partite tra aprile 1958 e marzo 1959 e 14 tra settembre 1954 e febbraio 1955.

Il Manchester City non è riuscito a segnare in tre delle sue 10 partite di questa Premier League, già tante quante in tutto il 2020-21. Tuttavia, i Citizens non sono mai rimasti a secco nella gara delle 13.30 di sabato, da quando questa è diventata un appuntamento fisso in Premier League dal 2016-17 (23 partite).

Il Manchester United è l’unica squadra che non ha ancora segnato un gol in questa Premier League su calcio piazzato, mentre il City è una delle due squadre che non ha ancora subito gol da questa situazione di gioco (con i Wolves, rigori esclusi).

Il tecnico del Man Utd, Ole Gunnar Solskjær, ha vinto quattro dei suoi otto incontri con l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola in tutte le competizioni, la percentuale di vittorie più alta tra gli allenatori che hanno affrontato lo spagnolo almeno cinque volte (50%).

Cristiano Ronaldo del Man Utd ha segnato tre gol nei suoi ultimi cinque derby di Manchester in Premier League, con l’ultimo di questi arrivato nella sua ultima sfida al Man City in campionato, nel maggio 2009.

Ci sono stati otto cartellini rossi in 48 derby di Manchester in Premier League, con Cristiano Ronaldo l’unico giocatore ad essere stato espulso più di una volta in questa sfida (gennaio 2006 e novembre 2008).

OPTA | 06-11-2021 10:04