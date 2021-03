Derby della Lanterna: 3 punti che valgono doppio

Il Genoa ha ottenuto un successo e un pareggio negli ultimi due derby contro la Sampdoria in Serie A e potrebbe restare imbattuto per tre stracittadine genovesi di fila per la prima volta dal novembre 2009 (tre successi in quel caso). Dopo l’1-1 della sfida d’andata, Genoa e Sampdoria potrebbero pareggiare entrambe le gare stagionali di un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal 1993/94 (1-1 sia all’andata che al ritorno).

L’ultimo successo del Genoa da squadra ospitante contro la Sampdoria in Serie A risale al maggio 2011 (2-1 grazie alla rete al 97º di Mauro Boselli): da allora due pareggi e sei successi blucerchiati. Il Genoa è imbattuto da sei gare interne di campionato, la miglior striscia casalinga per i liguri dal dicembre 2016, quando evitò la sconfitta in tutte le prime otto partite in casa della gestione Ivan Juric.

La Sampdoria ha segnato appena tre gol nelle ultime cinque giornate di campionato: soltanto Crotone (uno) e Benevento (due) hanno fatto peggio in Serie A nel parziale. Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio all’Olimpico nell’ultima trasferta, la Sampdoria potrebbe restare a secco di reti per due gare esterne di fila nella competizione per la prima volta dal maggio 2018.

Le partite del Genoa sono quelle di questo campionato in cui sono stati segnati meno gol da palla inattiva: solo 10, tra segnati (due, meno di qualunque altra squadra) e subiti (otto) dal Grifone. Davide Ballardini è imbattuto nei quattro derby di Genova di campionato come allenatore del Genoa: solo Marco Giampaolo (sei) vanta più stracittadine genovesi senza mai perdere nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A.

