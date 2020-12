Delio Rossi riparte contro il passato

Per ironia della sorte Delio Rossi, alla prima in panchina contro l’Ascoli, si trova contro il Pescara, una delle squadre con cui ha lavorato per anni. E se il tecnico romagnolo è subentrato a Valerio Bertotto (esonerato dopo la sconfitta di Venezia) dall’altra parte c’è un altro allenatore che ha appena preso in mano la formazione abruzzese: Roberto Breda, chiamato al capezzale del Delfino dopo che la dirigenza biancazzurra ha detto addio a Massimo Oddo, non senza polemica da parte del campione del mondo del 2006.

Tanti i temi, quindi, che possono condizionare la gara che aprirà la giornata di serie B. Sarà ovviamente un match molto combattuto, nel quale molto probabilmente si vedranno poche reti dato che sicuramente, come prima cosa, i nuovi arrivati cercheranno di registrare retroguardie apparse troppo vulnerabili nelle prime giornate di campionato: da non escludere nemmeno l’ipotesi che il match del Del Duca si chiuda a reti inviolate. Attenzione anche ai cartellini, si lotterà su ogni pallone: un rosso potrebbe anche starci.

OPTA | 04-12-2020 13:01