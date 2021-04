De Zerbi cerca il ritorno con vittoria

Il Sassuolo è imbattuto contro il Benevento in Serie A, solo contro Spal (sei) e Frosinone (quattro) ha disputato più match nel massimo campionato senza mai perdere.

Il Benevento (attualmente 30 punti in classifica) ha guadagnato il triplo dei punti dopo 29 gare rispetto alla precedente partecipazione in Serie A (10 nel 2017/18). Il Benevento non vince allo stadio Vigorito in campionato dallo scorso 20 dicembre (2-0 ai danni del Genoa), da allora in otto match ha ottenuto quattro punti: solo tra agosto e dicembre 2017 ha disputato più match interni senza successi in Serie A (i suoi primi nove nella competizione).

La squadra neroverde ha vinto le ultime tre trasferte contro squadre neopromosse in Serie A, solo tra il 2015 e il 2016 ha ottenuto più successi fuori casa di fila (quattro) contro formazioni provenienti dalla Serie B nel torneo. Dopo la sconfitta nel recupero contro l’Inter, il Sassuolo potrebbe perdere due gare di fila per la prima volta in questo campionato (l’ultima volta risale infatti al luglio 2020, contro Milan e Napoli).

Il primo storico punto guadagnato dal Benevento in Serie A è arrivato con Roberto De Zerbi alla guida, nel dicembre 2017 allo stadio Vigorito contro il Milan: 2-2 con gol del portiere Brignoli al minuto 95.

