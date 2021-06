De Minaur tra Sonego e il trionfo a Eastbourne

C’è un altro australiano sulla strada di Lorenzo Sonego a Eastbourne. Il torinese, in finale, si troverà di fronte Alex De Minaur dopo essersi sbarazzato di John Millman e Max Purcell.

Il livello, con De Minaur, si alza: stiamo parlando del numero 18 del ranking Atp e testa di serie numero 2 in Inghilterra. Il ventiduenne di Sydney si presenta all’appuntamento in grandissima forma: non ha lasciato neanche un set ai rivali nei match con Liam Broady, Vasek Pospisil e con il coreano lucky loser Soon Woo Kwon, che però, nel secondo parziale, lo ha portato al tie-break, perdendolo con 2 soli punti realizzati.

Sonego e De Minaur si sono già sfidati al Masters 1000 di Parigi al coperto: 6-3, 7-5 per l’australiano.

OPTA | 26-06-2021 09:58