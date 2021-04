Crystal Palace spinto dalla tradizione a Leicester

Il Leicester è la squadra battuta più volte dal Crystal Palace in Premier League (otto), oltre ad essere una delle due (al pari dell’Everton) contro cui gli Eagles hanno vinto più volte in trasferta nella competizione (quattro). Il Leicester ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle sei vittorie in Premier League contro il Crystal Palace: quando le Foxes hanno subito gol contro il Palace nella competizione, il bilancio è stato di una vittoria, tre pareggi e otto sconfitte.

Dopo aver vinto tre delle prime quattro trasferte di lunedì in Premier League, il Crystal Palace ne ha vinte solo una delle successive 10: vittoria arrivata sul campo del Brighton a inizio stagione. Il Leicester ha perso tre delle quattro gare casalighe in questa Premier League contro club londinesi, fatta eccezione solo per la sfida interna contro il Chelsea.

Il Crystal Palace non ha vinto nessuna delle ultime 17 partite di campionato contro squadre nelle prime sei posizioni in classifica a inizio giornata, da quando ha battuto 2-1 il West Ham quinto nell’ottobre 2019. Crystal Palace ha subito 11 gol nei primi 15 minuti di gioco in questa Premier.

OPTA | 26-04-2021 07:57