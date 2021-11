Crotone e Vicenza hanno bisogno di punti

Il Crotone ha perso solo una delle ultime nove partite di Serie B contro il Vicenza (3V, 5N) dopo aver rimediato sette ko nei nove precedenti incroci nel torneo (2V). Negli ultimi sei incroci in Serie B tra Crotone e Vicenza sono stati realizzati in totale appena quattro gol – parziale in cui mai entrambe le formazioni sono andate a bersaglio nella stessa gara. Tre di queste sono infatti terminate 0-0. Il Crotone ha perso due delle ultime cinque partite casalinghe in Serie B (1V, 2N); tanti ko quanti quelli rimediati nelle precedenti 27 gare interne nel torneo (16V, 9N).

Il Vicenza ha perso sei delle prime sette trasferte disputate in questa Serie B (1V); solo tre volte la formazione veneta ha rimediato sette sconfitte nelle prime otto gare esterne di un campionato cadetto: nel 1934/35, nel 2004/05 e nel 2010/11. Prima che nella stagione attuale, solo nel 1940/41 il Vicenza aveva incassato almeno 27 gol nelle prime 13 partite di un campionato di B. I veneti inoltre non avevano mai perso 11 gare a questo punto del torneo (il massimo erano state le otto sconfitte del 2006/07).

Crotone (sette) e Vicenza (sei) sono le due squadre che hanno subito più gol di testa in questa Serie B, ma nessuna delle due da inizio novembre ha incassato una rete con questo fondamentale.

Mirko Maric ha segnato il suo unico gol in un match casalingo di Serie B proprio contro il Vicenza, con la maglia del Monza nel dicembre 2020; quella è stata anche l’unica gara giocata contro i veneti.

