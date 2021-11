Crotone con l’acqua alla gola a Terni

La Ternana è imbattuta in 13 delle 16 sfide di Serie B contro il Crotone (9V, 4N) ma due dei tre ko contro i calabresi nel torneo sono arrivati in match casalinghi; il più recente nell’aprile 2016 (1-2 per gli ospiti nell’ultimo incontro tra le due formazioni nel campionato cadetto). La Ternana è andata a segno in 14 dei 16 incontri in Serie B contro il Crotone (25 gol nel periodo); l’ultima volta che non ha realizzato nessun gol nella sfida risale al novembre 2015 (successo 3-0 per i calabresi).

La squadra di Lucarelli ha trovato la via del gol in tutte le ultime sei sfide casalinghe in Serie B (due gol di media a partita), l’ultima volta che gli umbri hanno realizzato almeno un gol in sette partite interne consecutive nel campionato cadetto risale all’ottobre 2017. Nessuna squadra ha segnato più gol della Ternana nei primi 30 minuti di gioco nel campionato cadetto in corso: otto, al pari di Lecce e Como.

Il Crotone ha perso sei delle ultime sette sfide esterne in Serie B (1N), dopo che era rimasto imbattuto nelle precedenti sei (4V, 2N). Il Crotone è la squadra che ha incassato più reti di testa (sette) nella Serie B in corso; al contrario, soltanto il Benevento ha subito meno gol (uno) con questo fondamentale rispetto alla Ternana nella serie cadetta.

Alfredo Donnarumma e Samuele Mulattieri sono gli unici due giocatori ad aver realizzato due doppiette in questo campionato.

OPTA | 29-11-2021 09:43