Crotone all’ultima chiamata

Nessun pareggio in cinque sfide di Serie A tra Crotone e Bologna: due vittorie per i calabresi e tre successi degli emiliani. Nessuna squadra ha pareggiato meno partite interne del Crotone in questo campionato: solo una, contro la Juventus ad ottobre. Crotone (4/4) e Schalke 04 (1/1) sono le uniche due squadre che hanno ottenuto il 100% delle loro vittorie in questa stagione nei top-5 campionati europei in match casalinghi.

Il Crotone non pareggia in Serie A dal 15 dicembre contro l’Udinese: da allora tre vittorie e 12 sconfitte per i rossoblù. Il Crotone ha subito almeno due gol in tutte le ultime nove partite di campionato: l’ultima squadra a concedere almeno due reti per più gare di fila in Serie A è stata l’Udinese nel maggio 2018 (13).

Il Bologna ha vinto l’ultima partita di campionato contro la Sampdoria; l’ultima volta in cui ha ottenuto due successi di fila in Serie A è stata lo scorso novembre, proprio contro Sampdoria e Crotone. Il Bologna non è riuscito a segnare in quattro delle ultime sette trasferte di campionato, tante volte quante nelle precedenti 13.

I calabresi hanno subito 36 gol nel primo tempo, più di ogni altra squadra in questo campionato: il Bologna ha subito quattro reti negli ultimi 15 minuti di gioco, nessuna squadra ha fatto meglio.

OPTA | 20-03-2021 09:52