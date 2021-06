Croazia, serve una reazione

La Repubblica Ceca non ha mai vinto contro la Croazia. I loro tre precedenti incontri hanno prodotto 12 gol in totale, una media di quattro a partita. Croazia e Repubblica Ceca si sono già incontrate una volta in un grande torneo, nella fase a gironi di Euro 2016. La partita è terminata 2-2, con i cechi che si trovarono in svantaggio di due reti prima di ottenere l’unico punto in quella fase a gironi.

La Croazia è uscita sconfitta nella partita d’esordio di EURO 2020 contro l’Inghilterra. Non perde due gare consecutive in un campionato europeo dal 1996: contro il Portogallo a Nottingham e contro la Germania a Manchester. La Repubblica Ceca ha battuto la Scozia 2-0 nella partita inaugurale: comprese le partite sotto il nome di Cecoslovacchia, solo due volte ha vinto entrambe le prime due partite della fase a gironi in un grande torneo internazionale (Mondiale del 1990 e EURO 2004).

Solo una delle ultime 19 partite della fase a gironi della Repubblica Ceca nei grandi tornei (Europei e Mondiali) si è conclusa in pareggio: 2-2 contro la Croazia a EURO 2016.

I biancorossi hanno perso otto delle ultime 14 partite in tutte le competizioni e potrebbero registrare tre sconfitte di fila per la terza volta in assoluto, dopo il giugno 2006 e il marzo 2021. Non hanno mai perso la seconda partita nei precedenti 10 grandi tornei tra Campionati Europei e Mondiali. La loro seconda gara agli ultimi Europei è terminata con un pareggio per 2-2 proprio contro la Repubblica ceca.

Patrik Schick ha preso parte a 10 gol nelle ultime nove partite da titolare con la Repubblica Ceca in tutte le competizioni (otto reti e due assist), realizzando entrambi i gol nella vittoria per 2-0 della prima giornata contro la Scozia.

OPTA | 18-06-2021 05:31