Croazia, è necessario sbloccarsi

La Croazia non ha mai battuto la Scozia nei cinque precedenti confronti. Infatti, solo Francia (otto partite) e Portogallo (sette) sono le uniche due squadre contro cui i croati hanno disputato più partite internazionali senza trovare la vittoria.

Nessuna delle cinque partite tra Croazia e Scozia ha prodotto più di due gol complessivi.

La Scozia ha perso solo una delle ultime nove partite all’Hampden Park (cinque vittorie e tre pareggi), anche se la sconfitta è arrivata proprio al primo turno di questo Europeo contro la Repubblica Ceca. L’ultima volta che la formazione scozzese ha subito almeno due sconfitte consecutive in questo stadio risale a settembre 2019 contro Russia e Belgio. La Croazia non ha trovato la vittoria nelle ultime tre partite alla fase finale degli Europei e solo una volta in precedenza ha collezionato una serie senza vittorie più lunga nel torneo (cinque partite di fila tra le edizioni del 1996 e del 2004).

La formazione britannica non è riuscita a segnare in cinque delle ultime otto partite nei principali tornei internazionali, e non è finora riuscita a trovare la rete in questo EURO 2020 nonostante i 30 i tiri effettuati.

Nelle precedenti cinque fasi finali degli Europei a cui ha preso parte, la Croazia ha alternato il passaggio dalla fase a gironi (1996, 2008 e 2016) all’eliminazione dalla fase a gironi (2004 e 2012). Ad EURO 2016 ovviamente ha passato il turno. La Croazia ha vinto solo due delle ultime 11 partite internazionali in tutte le competizioni e non ha mai vinto nelle ultime quattro in ordine di tempo.

