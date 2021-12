Cristiano Ronaldo pensa a un regalo indesiderato al Newcastle

Il Newcastle ha vinto due delle ultime quattro partite casalinghe di Premier League contro il Manchester United (2P), più che nelle precedenti 13 contro i Red Devils al St James’ Park (1V, 3N, 9P). Tuttavia, la scorsa stagione ha perso in casa 4-1.

Il Manchester United ha vinto le ultime quattro partite di Premier League contro il Newcastle, la sua striscia più lunga contro questa avversaria dalle cinque consecutive tra il 2004 e il 2006. Il Manchester United ha segnato 112 gol in Premier League contro il Newcastle – nessuna squadra ha segnato di più contro un singolo avversario nella storia della competizione (al pari dei 112 dell’Arsenal contro Everton). Il Manchester United ha vinto 10 partite di Premier League da situazione di svantaggio contro il Newcastle – nessuna squadra ha vinto di più in rimonta contro un avversario nella storia della competizione (al pari delle 10 vittorie dello stesso Man Utd contro il Southampton).

Il Newcastle ha subito 79 gol in Premier League nel 2021, record in un solo anno solare nella competizione (al pari dell’Ipswich Town nel 1994). L’ultima squadra della massima serie a subire più gol nel corso di un anno è stata il West Bromwich Albion nel 1985 (87). Il Newcastle ha perso più punti da vantaggio di qualsiasi altra squadra della Premier League in questa stagione: 17, mai così tanti nella massima serie per il Newcastle dal 2019-20, quando arrivò a 18 nel corso dell’intera stagione.

Finora il Manchester United ha vinto entrambe le gare di campionato sotto Ralf Rangnick per 1-0. Nessun tecnico nella storia del club ha mai mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle prime tre partite di campionato alla guida dei Red Devils.

Solo contro l’Aston Villa (8) Cristiano Ronaldo del Man Utd ha segnato più gol in Premier League di quanti ne abbia fatti contro il Newcastle (7). I suoi sette gol sono arrivati ​​nelle ultime quattro presenze in campionato contro questo avversario, inclusa una doppietta nel suo match di ritorno al Manchester United nella partita d’andata di questa stagione.

