Cristiano Ronaldo prenota un gol su azione

La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro la Fiorentina in campionato, mantenendo la porta involata ben cinque volte. Nella loro storia in Serie A solo contro l’Inter (62) i bianconeri hanno ottenuto più clean sheet che contro i viola (58). Non è però da escludere che i gigliati vadano in rete, anche se il pronostico pende tutto dalla parte dei piemontesi. La Juventus va a segno da 34 match casalinghi contro la Fiorentina in campionato, già striscia record per una squadra in gare interne contro una singola avversaria nella storia della Serie A.

La Fiorentina non vince da otto partite di Serie A e non registra una striscia più lunga nel massimo campionato dal settembre 2019 (18 in quell’occasione). La Fiorentina non ha segnato nelle ultime quattro trasferte di campionato, solo tre volte in Serie A ha infilato almeno cinque partite fuori casa di fila senza gol all’attivo: nel 2004 (7), nel 1948 (7) e nel 1936 (6). Dopo la sconfitta del Bayer Leverkusen sabato contro il Bayern Monaco, la Juventus è una delle sole due squadre ancora imbattute nei maggiori cinque campionati europei nella stagione in corso (con il Milan).

Cristiano Ronaldo ha segnato tre reti contro la Fiorentina in Serie A, tutte su rigore: si prenota per un gol su azione. La gara potrebbe finire 3-1.

OPTA | 21-12-2020 22:11