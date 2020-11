Cremonese contro Salernitana e cabala

Si chiude di fatto con un testa-coda l’ottava giornata di serie B. Nel posticipo del lunedì infatti la Cremonese ultima in classifica fa visita alla Salernitana che in caso di successo aggancerebbe l’Empoli in vetta. I lombardi in questo difficile avvio di stagione hanno collezionato appena tre pareggi con altrettanti gol segnati senza mai vincere.

Viceversa, la situazione è rosea per i campani che si sono anche visti assegnare la vittoria a tavolino contro la Reggiana.

La sosta è anche servita a Castori per recuperare pezzi importanti, come Lopez, con Djuric e Tutino pronti a fare ancora male ai rivali di giornata. Dall’altra parte Bisoli invece è in piena emergenza, viste diverse assenze importanti tra cui quella di Strizzolo.

Ceravolo e Ciofani sono chiamati al riscatto anche se non sarà facile portare a casa punti da un campo in cui la Cremonese nella sua storia non ha mai vinto in undici precedenti, l’ultimo nella scorsa stagione. A giugno arrivò un pareggio, risultato per cui gli ospiti oggi firmerebbero.

OPTA | 23-11-2020 09:54