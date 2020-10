Coppe e semi-pro in Inghilterra, la fiera del gol

In Inghilterra quando si giocano le coppe arrivano tanti gol. E martedì sera saranno numerose le gare in programma. Si possono azzardare tante soluzioni, anche divertenti, sulle squadre che bucheranno le porte avversarie quando magari non sono le favorite.

Per la English Football League Trophy, per esempio, perché non prendere in considerazione che Leyton Orient-Wimbledon non finisca con entrambe le formazioni in gol? E perché non fare il medesimo ragionamento per Accrington-Blackpool? E se proprio proprio si vuole aggiungere una terza partita al lotto come rinunciare a inserire in questo singolare menage à trois anche Oxford United-Bristol Rovers? Mai dire Mai molto più che Mai dire Gol…

In serata ci sarà spazio anche per la National League, la lega semiprofessionistica. E anche qui ci sono dei bei nomi che invitato a dire… ‘Secondo me è la classica partita da goal’. Chesterfield- Hartlepool, Bromley-Dover Athletic e Weymouth-Woking, per esempio, stanno esercitando su di noi un certo fascino: magari sbaglieremo ma i portieri sono avvertiti, si apprestino a raccogliere palloni in fondo al sacco…

OPTA | 05-10-2020 20:46